أرسنال يفسخ تعاقد أوباميانج

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - أوباميانج

أعلن نادي أرسنال رحيل بيير إيمريك أوباميانج عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وكان أرسنال يبحث منذ فترة عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي بدأ بسحب شارة القيادة منه قبل استبعاده نهائيا من المشاركة في المباريات.

وكان الصحفي جيرارد روميرو كشف عن تواجد المهاجم الجابوني في مدينة برشلونة الآن لإجراء الكشف الطبي.

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وشارك والد اللاعب صورة لنجله رفقة خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على إنستجرام كاتبا: أشكر الله، ما أجمل ابني، كيف لا أفتحر به، نحن دائمًا نمضي قدما يا بني".

ولم يعلن برشلونة حتى الآن بشكل رسمي عن انضمام أوباميانج رغم تلميح لابورتا بالأمر خلال المؤتمر الصحفي اليوم. (طالع التفاصيل)

وشارك صاحب الـ32 عاما منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

بيير إيمريك أوباميانج أرسنال برشلونة
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