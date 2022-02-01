رد قوي من كيروش على إيتو: كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

رد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تصريحات صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، والتي وصف فيها مواجهة مصر في نصف النهائي بالحرب.

وبحسب مراسل بي إن سبورتس في الكاميرون، عمرو فهمي، فقد صرح كيروش قبل انطلاق مران منتخب مصر اليوم الثلاثاء: "كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا".

وأكمل "الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب".

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وتوفي 8 مشجعين إثر حادث تزاحم قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن النهائي، خارج استاد أوليمبي، الذي سيشهد مباراة الفراعنة والأسود غير المروضة.

قال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة جامبيا مباشرة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".

وأضاف "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. الحرب".

وأتم تصريحاته "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.

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