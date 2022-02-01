اتحاد الكرة يحتج على تعيين باكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 20:23

كتب : بسام أبو بكر

باكاري جاساما

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجا رسميا على تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الفراعنة ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر اقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون".

وأوضح اتحاد الكرة: "كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها".

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ولم يوضح بيان اتحاد الكرة سببا للاحتجاج على تعيين جاساما.

وسبق للحكم صاحب الـ42 عاما إدارة ست مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.

وكانت أول مباراة أدارها جاساما لمنتخب مصر ضد زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 وفاز الفراعنة بأربعة أهداف لهدفين.

وجاءت المباراة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 أمام تونس وخسر الفراعنة بهدف دون رد.

أما المباراة الثالثة فكانت ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2017 وفاز الفراعنة بهدف دون رد.

وبعد ذلك أدار المباراة الشهير لمصر ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الفراعنة بهدفين لهدف.

أما المباراة الخامسة فكانت ضد الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل الفراعنة بهدف لمثله.

أما المباراة الأخيرة فكانت في أمم إفريقيا الجارية ضد نيجيريا وخسر الفراعنة بهدف دون رد.

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