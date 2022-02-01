مباشر كأس الرابطة - غزل المحلة (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. فاركو (0)-(0) إنبي

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

هدف هشام عادل لاعب غزل المحلة في شباك محمد عواد حارس الزمالك في كأس الرابطة - عدسة مصطفى عميرة

تختتم منافسات دور المجموعات من كأس الرابطة لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويتقاسم فريقا غز الملحلة وإنبي الصدارة بـ 8 نقاط لكل منهما، ويتأهل أحدهما كمتصدر للمجموعة بينما الآخر سيسعى ليكون صاحب أفضل مركز ثاني.

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غزل المحلة (1)-(0) سيراميكا كليوباترا

ق18 جووووووووول هشام عادل

انطلاق المباراة

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فاركو (0)-(0) إنبي

ق5 محمد سعيد كوكو حارس مرمى كوكو يتألق على مرتين

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

كأس الرابطة غزل المحلة إنبي
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