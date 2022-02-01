انتهت كأس الرابطة - غزل المحلة (2)-(1) سيراميكا كليوباترا.. فاركو (0)-(2) إنبي

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

هدف هشام عادل لاعب غزل المحلة في شباك محمد عواد حارس الزمالك في كأس الرابطة - عدسة مصطفى عميرة

تختتم منافسات دور المجموعات من كأس الرابطة لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويتقاسم فريقا غز الملحلة وإنبي الصدارة بـ 8 نقاط لكل منهما، ويتأهل أحدهما كمتصدر للمجموعة بينما الآخر سيسعى ليكون صاحب أفضل مركز ثاني.

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غزل المحلة (2)-(1) سيراميكا كليوباترا

نهاية المباراة

ق82 جووووول محمد فتح الله هدف تأهل المحلة

ق62 جووووووول كوبيناناه يعادل النتيجة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18 جووووووووول هشام عادل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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فاركو (0)-(2) إنبي

نهاية المباراة

ق56 جوووووول من جون إيبوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 جوووووول عبد الرحمن عماد

ق5 محمد سعيد كوكو حارس مرمى كوكو يتألق على مرتين

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

كأس الرابطة غزل المحلة إنبي
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