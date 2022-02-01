مباشر كأس الرابطة – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. عودة الضغط الأبيض
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:39
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك طلائع الجيش في ختام دور مجموعات كأس الرابطة، على استاد القاهرة.
ولا يملك الفريقان أي فرصة في التأهل، حيث يحل الزمالك رابعا بـ 4 نقاط، ويتذيل طلائع الجيش المجموعة الثانية بـ 3 نقاط.
ويتصارع غزل المحلة وإنبي على الصدارة بـ 8 نقاط لكليهما.
طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة من هنا
ق35: خطأ للزمالك على حافة منطقة الجزاء حصل عليه أوناجم
ق16: عواد يتصدى لكرة أحمد سمير من ركلة حرة بشكل رائع
ق15: إنذار لإسلام جابر بعد تدخل على عمرو السيسي على حافة منطقة الجزاء
انطلاق المباراة