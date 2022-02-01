مباشر كأس الرابطة – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. تصد رائع من عواد

يواجه الزمالك طلائع الجيش في ختام دور مجموعات كأس الرابطة، على استاد القاهرة.

ولا يملك الفريقان أي فرصة في التأهل، حيث يحل الزمالك رابعا بـ 4 نقاط، ويتذيل طلائع الجيش المجموعة الثانية بـ 3 نقاط.

ويتصارع غزل المحلة وإنبي على الصدارة بـ 8 نقاط لكليهما.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة من هنا

ق16: عواد يتصدى لكرة أحمد سمير من ركلة حرة بشكل رائع

ق15: إنذار لإسلام جابر بعد تدخل على عمرو السيسي على حافة منطقة الجزاء

انطلاق المباراة