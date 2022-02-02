في الجول كلاسيك - حين هزم كيروش الكاميرون ونال ايتو بطاقة حمراء

لم يتمالك بطل أوروبا أعصابه بعدما رأي اللون الأصفر في يد الحكم مايكل فينر، واللوحة الإلكترونية في ملعب جوزيه سانتوس بينتو تشير إلى تقدم رجال كارلوس كيروش بهدف.

تسديدة راؤول ميريليش عانقت شباك كاميني مارتيني لتتقدم البرتغال على ضيفتها الكاميرون في لقاء تحضيري قبل أيام من المونديال الإفريقي.

وبعد ثوان قليلة التحم صامويل ايتو بقوة على دودا مدافع القراصنة، لينال بطل الثلاثية مع إنتر ميلان بطاقة مبكرة.

قرار لم يعجب النجم الكاميروني الذي توج قبل 9 أيام فقط بدوري أبطال أوروبا في قلعة سانتياجو برنابيو، والمثقل ظهره بلواء الأسود الباحثة عن فوز غائب منذ شهر يناير.

ليقرر الاعتراض على الألماني الذي رد مباشرة باللون الأحمر.

كانت المرة الأولى التي يُطرد فيها نجم برشلونة وريال مدريد السابق عبر مسيرته الدولية.

الكاميرون ستكمل مواجهة رفاق كريستيانو رونالدو بعشرة لاعبين والساعة تشير إلى مرور 33 دقيقة فقط.

أشبال كيروش لم يفوتوا الفرصة لاقتناص فوز معنوي قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى جوهانسبرج.

واصل ميريليش تألقه وسجل هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة 46.

هدف استفز الأسود الجائعة لمجد مونديالي يعوض خيبة أمل كأس إفريقيا التي ودعوها قبل أشهر على يد رفاق محمد ناجي "جدو".

تحسن أداء الفريق بعد مشاركة بيير ويبو بدلا من أليكساندر سونج. وجه الأول ضربة رأسية رائعة في شباك إدواردو ليقلص الفارق في الدقيقة 69.

لكن رونالدو استغل ميادين واسعة في دفاع الكاميرون ليهدي ناني كرة رائعة حولها الأخير من فوق كاميني مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 81.

هزيمة كانت الأولى في مشوار الكاميرون الإعدادي لكأس العالم، بعد تعادل مع إيطاليا وجورجيا وسلوفاكيا. خسارة أحبطت رفاق ايتو الطامحين لعودة قوية في المونديال بعد الغياب عن نسخة ألمانيا 2006.

سقطت الكاميرون بعد أربعة أيام أمام صربيا، قبل أن تخيب آمال شعبها في جنوب إفريقيا بالخسارة في 3 مباريات والوداع مبكرا.

هزمتها اليابان بهدف وبنتيجة 2-1 خسرت ضد الدنمارك وهولندا لتجر أذيال الخيبة في أرض نيلسون مانديلا.

وفي المقابل، وبعد إسقاط الكاميرون، فازت البرتغال وديا في جنوب إفريقيا على موزمبيق بنتيجة 3-صفر، بلد كيروش الأصلي.

قبل أن تواصل مواجهة الأفارقة بالاصطدام بكتيبة ديدييه دروجبا في بداية مشوارها بالمونديال، لقاء محتدم انتهى بدون أهداف.

ثم سحقت البرتغال فريق كوريا الشمالية المتواضع بسباعية نظيفة، قبل أن تصمد أمام البرازيل صفر-صفر.

تعادل، كلف رجال كيروش صدارة المجموعة ليقعوا في طريق عملاق وبطل أوروبا، إسبانيا.

قاتل البرتغاليون بضراوة أمام سحرة لاروخا، لكن ديفيد فيا نال من شباك إدواردو لتنتهي رحلة زملاء رونالدو في كأس عالمية تمنوا فيها السير على خطى جيل لويس فيجو الذي حقق المركز الرابع قبل 4 سنوات.

مباراة البرتغال والكاميرون في 2010 كانت الوحيدة اليي خاضها المخضرم كيروش ضد الأسود.

بعد 12 عاما يتجدد الموعد، النزال هذه المرة في عرين الأسود، وكيروش يحمل لواء الفراعنة.

يوم الخميس المقبل يأمل كيروش الفوز بـ"الحرب" أمام الكاميرون مثلما وصفها ايتو، الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

سيقود كتيبة الأسطورة محمد صلاح ضد رفاق إريك ماكسيم شوبو-موتينج الذي واجه كيروش في 2010 وهو لاعب في هامبورج آنذاك.

وكان بديله فانسون أبو بكر، الذي كان منتقلا للتو من القطن الكاميروني إلى فالنسيان الفرنسي.

الآن شوبو-موتينج هو بديل أبو بكر هداف كأس إفريقيا 2021 برصيد 6 أهداف، والذي سيكون الشغل الشاغل لكيروش أثناء دراسته لكمين الأسود.

مصر ضد الكاميرون يوم الخميس في لقاء ناري بنصف نهائي كأس إفريقيا.