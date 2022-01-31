بينهم مروان صحراوي.. فيوتشر يعلن أربع صفقات في سوق الانتقالات الشتوية

الإثنين، 31 يناير 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مروان الصحراوي

أعلن نادي فيوتشر ضم مروان صحراوي المدافع التونسي بشكل رسمي ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

مروان صحراوي

النادي : الإسماعيلي

فيوتشر

وانتقل مروان الصحراوي إلى الدوري المصري في يناير الماضي إلى الإسماعيلي من البنزرتي التونسي.

وكان فيوتشر قد أعلن أمس الأحد إنهاء إعارة محمد عبد المنعم وعودته إلى الأهلي بعد رغبة القلعة الحمراء.

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وظهر عبد المنعم بمستوى مميز مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بعد مشاركته في كل مباريات الفراعنة خلال البطولة، 3 منها كأساسي و2 كبديل.

وكشف فيوتشر عبر صفحته الرسمية عن ضم عبد الرحمن مانو لاعب وسط الأهلي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

كما أعلن ضم سليمان خالد بثالث صفقات الفريق والذي تم وصفه بالموهبة الجديدة.

وأخيرا أعلن فيوتشر ضم السنغالي أليو لتدعيم هجوم الفريق.

أما صحراوي فلعب مباراة واحدة مع الإسماعيلي هذا الموسم وكانت افتتاحية الدوري أمام الأهلي.

ويبلغ مروان صحراوي من العمر 26 عاما ويلعب في مركز الدفاع.

وخاض صحراوي 32 مباراة مع الإسماعيلي منذ انضمامه إلى صفوف الدراويش.

وضمن فيوتشر تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية بعد تصدر المجموعة الأولى بـ 12 نقطة.

الإسماعيلي مروان صحراوي فيوتشر
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