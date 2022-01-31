المصري يجدد تعاقد معين الشعباني لمدة موسم.. ويضم عموري

أعلن النادي المصري تجديد تعاقد معين الشعباني المدير الفني للفريق، لمدة موسم جديد.

عمرو عموري النادي : طلائع الجيش المصري

ليستمر المدرب التونسي مع النادي البورسعيدي حتى نهاية الموسم المقبل 2022/2023.

وتولى الشعباني تدريب المصري بداية الموسم الجاري، بعد رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق البورسعيدي.

الشعباني قاد المصري في 8 مباريات في الدوري المصري حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 8 جولات.

وفي كأس الرابطة أنهى المصري المجموعة الأولى في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

على جانب آخر أعلن النادي المصري أيضا التعاقد مع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب نادي طلائع الجيش.

وهو ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد التعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد.