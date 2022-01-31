مباشر كرة يد - الزمالك (15)-(16) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يلعب فريق الزمالك أمام الأهلي على صالة حسن مصطفى ضمن مباريات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 15 نقطة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

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نهاية الشوط الأول

ق29:30 تقدم الأهلي 16-15 بهدف سيسا

ق27:30 والتعادل 15-15

ق26 أخر 4 دقائق والأهلي متقدم 15-13

ق24 الأهلي يتقدم 14-12

ق19 إصابة يحيى الدرع وخروجه للعلاج

ق18:50 الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 10-11 للأهلي

ق16:20 الأهلي يوسع الفارق إلى 10-7 في النتيجة

ق15 تقدم الأهلي بنتيجة 9-7

ق12 التعادل 6-6

ق7 التعادل 3-3

ق4 تصدي من كريم هنداوي يليه تصدي من عبد الرحمن حميد

ق3 يحيى الدرع يعادل النتيجة

ق1 مصطفى خليل يفتتح التسجيل للأهلي

انطلاق المباراة