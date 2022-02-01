ديلي آلي ينتقل إلى إيفرتون

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

ديلي آلي - توتنام

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع الإنجليزي ديلي آلي قادما من صفوف توتنام.

وأصبح آلي ثاني صفقات فرانك لامبارد المدرب الجديد لإيفرتون والذي تولى مهام الإدارة الفنية رسميا صباح اليوم الاثنين لمدة موسمين ونصف وذلك بعد دوني فان دي بيك الذي أعير من مانشستر يونايتد.

وسينتقل آلي مجانا إلى إيفرتون مع بعض الإضافات حسب مستوى اللاعب وعدد المباريات.

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بحسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورتس، فإن إيفرتون سيدفع 12 مليون يورو إلى توتنام حال لعب آلي 20 مباراة مع إضافات أخرى في الموسم المقبل.

وقد تصل الإضافات إلى 35-40 مليون يورو حسب مستوى اللاعب والنادي بعد الانتقال.

وشارك آلي في 18 مباراة مع توتنام هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

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ولعب ابن الـ25 عاما 269 مباراة مع سبيرز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من إم كي دونز في 2015، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 61 آخرين.

وتعاقد توتنام مع الثنائي رودريجو بينتانكور وديان كولوسيفسكي من يوفنتوس في وقت سابق اليوم. (طالع التفاصيل)

ديلي ألي إيفرتون توتنام الدوري الإنجليزي
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