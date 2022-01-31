مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (1)(0) الاتحاد.. الإسماعيلي (4)(0) الجونة.. المقاولون (2)(2) سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية بمباراتي المقاولون العرب ضد سموحة، والإسماعيلي ضد الجونة.

ويحتل سموحة الصدارة حاليا بـ7 نقاط، يليه الإسماعيلي بـ6 نقاط، ثم الجونة والمقاولون بـ5 نقاط لكل منهما.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يحتاج الثاني لـ8 نقاط على الأقل من أجل التأهل، انتظارا لما ستسفر عنه المباريات القادمة.

وفي المجموعة الثالثة يلعب فيوتشر المتصدر ضد الاتحاد السكندري الباحث عن فوز يضمن له التأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني.

ويتصدر فيوتشر المجموعة بـ12 نقطة، يليه الاتحاد السكندري بـ8 نقاط، وحال فوز "زعيم الثغر" فإنه سيضمن التأهل دون النظر لنتائج بقية المجموعات.

============

فيوتشر (1) -(0) الاتحاد

ق85 ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة عبد الغني محمد

ق71 أشرف مجدي مهاجم فيوتشر يتحصل على بطاقة صفراء ثانية وطرد بسبب إدعاء السقوط

ق68 طرد محمد رضا لاعب فيوتشر بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10 جوووووول طارق طه من ركلة جزاء

ق9 احتساب ركلة جزاء لفيوتشر بعد اللجوء لتقنية الفيديو

---------

الإسماعيلي (4)-(0) الجونة

ق74 طرد إسلام عبد النعيم من الجونة

ق64 طرد فيرناندو مهاجم الإسماعيلي بعد تلقي بطاقة صفراء ثانية

ق63 بطاقة صفراء من حكم اللقاء لخالد قمر ونور السيد من الجونة

ق62 شجار بين خالد قمر ودييجو فيرناندو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 جووووول عبد الرحمن مجدي يضيف الرابع

ق11 جوووول دييجو فيرناندو يسجل الثالث

ق3 جووووول جديد للدراويش عن طريق كارميلو

ق1 هدف أول في الثانية 42 عن طريق تسديدة من محمد الدسوقي

--------------

المقاولون العرب (2)-(1) سموحة

ق87 بيكهام يهدر ركلة جزاء

ق86 ركلة جزاء لسموحة

ق79 جووووول سموحة يقلص الفارق بهدف أحمد بيكهام

ق77 جووووول أمادو نياس يسجل الثاني للمقاولون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق2 جوووول عماد فتحي يسجل الأول للمقاولون