مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (1)(0) الاتحاد.. الإسماعيلي (3)(0) الجونة.. المقاولون (1)(0) سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية بمباراتي المقاولون العرب ضد سموحة، والإسماعيلي ضد الجونة.

ويحتل سموحة الصدارة حاليا بـ7 نقاط، يليه الإسماعيلي بـ6 نقاط، ثم الجونة والمقاولون بـ5 نقاط لكل منهما.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يحتاج الثاني لـ8 نقاط على الأقل من أجل التأهل، انتظارا لما ستسفر عنه المباريات القادمة.

وفي المجموعة الثالثة يلعب فيوتشر المتصدر ضد الاتحاد السكندري الباحث عن فوز يضمن له التأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني.

ويتصدر فيوتشر المجموعة بـ12 نقطة، يليه الاتحاد السكندري بـ8 نقاط، وحال فوز "زعيم الثغر" فإنه سيضمن التأهل دون النظر لنتائج بقية المجموعات.

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فيوتشر (1) -(0) الاتحاد

ق10 جوووووول طارق طه من ركلة جزاء

ق9 احتساب ركلة جزاء لفيوتشر بعد اللجوء لتقنية الفيديو

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الإسماعيلي (3)-(0) الجونة

ق11 جوووول دييجو فيرناندو يسجل الثالث

ق3 جووووول جديد للدراويش عن طريق كارميلو

ق1 هدف أول في الثانية 42 عن طريق تسديدة من محمد الدسوقي

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المقاولون العرب (1)-(0) سموحة

ق2 جوووول عماد فتحي يسجل الأول للمقاولون