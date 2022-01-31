مباشر كأس الرابطة - صراع رباعي على صدارة المجموعة الثانية.. الاتحاد يطارد التأهل أمام فيوتشر

الإثنين، 31 يناير 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية بمباراتي المقاولون العرب ضد سموحة، والإسماعيلي ضد الجونة.

ويحتل سموحة الصدارة حاليا بـ7 نقاط، يليه الإسماعيلي بـ6 نقاط، ثم الجونة والمقاولون بـ5 نقاط لكل منهما.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يحتاج الثاني لـ8 نقاط على الأقل من أجل التأهل، انتظارا لما ستسفر عنه المباريات القادمة.

وفي المجموعة الثالثة يلعب فيوتشر المتصدر ضد الاتحاد السكندري الباحث عن فوز يضمن له التأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني.

ويتصدر فيوتشر المجموعة بـ12 نقطة، يليه الاتحاد السكندري بـ8 نقاط، وحال فوز "زعيم الثغر" فإنه سيضمن التأهل دون النظر لنتائج بقية المجموعاتز

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بداية المباريات

كأس الرابطة سموحة الإسماعيلي الجونة فيوتشر الاتحاد السكندري المقاولون العرب
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