المشرف العام على المقاولون لـ في الجول: نجحنا في ضم أحمد علي من الاتحاد السكندري

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:16

كتب : حامد وجدي

أحمد علي يوقع مع المقاولون العرب

أعلن محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة عن انضمام أحمد علي مهاجم نادي الاتحاد السكندري لذئاب الجبل.

وتمت الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بحسب ما ذكره عادل.

وتعد صفقة أحمد علي هي الثالثة للمقاولون في سوق الانتقالات الشتوية.

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يأتي ذلك بعد ضم محمود عزت من سموحة على سبيل الإعارة ومحمود عبد العزيز من الزمالك في صفقة انتقال حر.

الاتحاد السكندري أحمد علي المقاولون العرب محمد عادل
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