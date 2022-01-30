مباشر أمم إفريقيا - السنغال (3) - (1) غينيا الاستوائية.. سار يحسمها

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو السنغال بالفوز على كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال وغينيا الاستوائية في ختام منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتأهل حتى الآن منتخب مصر لملاقاة الكاميرون، بينما ينتظر منتخب بوركينا فاسو الفائز من السنغال وغينيا الاستوائية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 79 جووووووووووول إسماعيلا سار يسجل الثالث لأسود التيرانجا

ق 72 تبديل في صفوف غينيا الاستوائية بنزول فيديريكو بيكورو بدلا من بابلو جانيت

ق 68 جوووووووووول السنغال تسترد التقدم.. شيخو كوياتي يتابع الكرة في شباك غينيا الاستوائية

ق 65 تبديلين في السنغال بنزول شيخو كوياتي وبامبا ديينج بدلا من بابي جيي وفامارا دييديو

ق 62 تسديدة خطيرة من بابي جيي تمر بجوار القائم

ق 58 تبديل أول في صفوف السنغال بنزول إسماعيلا سار بدلا من بولاي ديا

ق 57 جوووووووووول جانيك بويلا يتعادل.. تمريرة رائعة من بابلو جانيت ينهيها بويلا في شباك الأسود

ق 51 الحكم يرفض احتساب ركلة الجزاء.. اللعب سيعود بالإسقاط

ق 50 الحكم يراجع تقنية الفيديو

ق 49 منتخب غينيا الاستوائية يطالب بركلة جزاء.. لمسة يد ضد كاليدو كوليبالي

بداية الشوط الثاني

ق 36 جوزيه ماشين يتلقى الإنذار الأول في صفوف غينيا عقب تدخل عنيف

ق 34 عرضية من ماني يبعدها الدفاع

ق 28 جوووووووووووول الهدف الأول بتوقيع فامارا دييديو.. تمريرة بينية رائعة يتلقاها من ساديو ماني ليودع الكرة على يمين الحارس أونو.

ق 27 ركلة حرة من غينيا يمسك بها إدوارد ميندي حارس تشيلسي

ق 21 فامارا دييديو مهاجم السنغال يسدد ولكن جيسوس أونو حارس غينيا يتصدى

ق 18 الإنذار الثاني يتلقاه بابي جيي بعد دفعة ليانيك بويلا جناح غينيا الاستوائية

ق 9 إنذار أول يناله ساليو سيس من منتخب السنغال عقب تدخل عنيف

ق 3 تسديدة غينية أولى في المباراة من إيبان سالفادور تعلو العارضة

بداية المباراة

السنغال غينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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