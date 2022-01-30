تقرير: بسبب دياز.. رئيس توتنام يشكو إدارة ليفربول لملاك النادي

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تفكير دانييل ليفي رئيس توتنام هوتسبر في شكوى إدارة ليفربول وطريقة تصرفها، وذلك بعد أحداث صفقة لويس دياز جناح بورتو البرتغالي.

وبحسب الصحيفة فإن ليفي كان ينوي شكوى الإدارة لملاك النادي الأحمر، برئاسة رجل الأعمال الأمريكي جون هنري.

وأعلن ليفربول عن تعاقده مع الجناح الكولومبي بعقد مدته 5 سنوات في صفقة تكلفت قرابة 50 مليون جنيه استرليني.

جاء ذلك بعد أن كان توتنام قريبا للغاية من التعاقد مع دياز، الذي طالب به أنطونيو كونتي مدرب الفريق.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" فإن توتنام كان قد حسم الصفقة بالفعل مقابل 45 مليون يورو (37.5 مليون جنيه استرليني) مع إضافات تصل إلى حوالي 15 مليون يورو (12.5 مليون جنيه استرليني).

وطلب ليفربول الاستعلام عن أي تحرك رسمي أجراه توتنام، حيث عادل عرض السبرز رقميا، كما اتفق على دفع 8 مليون يور و(6.5 مليون جنيه استرليني) بحلول الغد -الإثنين- لحسم الصفقة.

وتم عقد مكالمة بين لويس دياز والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في وجود الجناح البالغ من العمر 25 عاما مع منتخب كولومبيا في تصفيات أمريكا اللاتينية.

وبحلول الخميس، أبلغ دياز نادي بورتو بأن ليفربول وجهته المفضلة، وبالتالي حسمت الصفقة.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" فإن مالك توتنام غضب كثيرا وحاول يائسا استرجاع الأفضلية في المفاوضات ، لدرجة أنه هدد إدارة تعاقدات ليفربول بشكواها إلى الملاك.

ولكن النتيجة كانت فشله على الجانبين، حيث حصل ليفربول على الصفقة، ولم يجد ملاك النادي أي مشكلة مع طريقة تعامل الإدارة.