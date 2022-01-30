مباشر كأس أمم إفريقيا - مصر (0)-(1) المغرب.. بونو يتصدى لصاروخ جديد من فتوح

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب ضد مصر في أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والمغرب، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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ق. 25 إنذار لـ عمر كمال.

ق. 24 تصويبة قوووية من فتوح يتصدى لها ياسين بونو.

ق. 22 مصطفى محمد يتبادل الكرة مع صلاح ويسدد بعيدة عن المرمى.

ق. 20 تصويبة قوووية من أيمن أشرف يتصدى لها ياسين بونو.

ق. 18 مخالفة ينفذها مرموش في الحائط وتتحول إلى ركنية.

ق. 15 عمرو السولية يسقط مصابا مجددا.

ق. 10 فرصة مغربية وتصويبة من أملاح تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 8 ركنية أولى لـ مصر بعد عرضية من عمر كمال أبعدها الدفاع للخارج.

ق. 6 هدف لـ المغرب. سفيان بوفال يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 5 مجيت نداي حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لـ المغرب.

ق. 3 لاعبو المغرب يطالبون بركلة جزاء مبكرة ضد أيمن أشرف بعد عرقلة لـ أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر المغرب
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