انتهت كأس أمم إفريقيا - مصر (2)-(1) المغرب.. الفراعنة إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والمغرب، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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انتهت.. الفراعنة إلى نصف النهائي

ق. 120 دخول مروان حمدي بدلا من محمد صلاح.

ق. 119 مرتدة لمصر أمام مرمى خالي من ياسين بونو المتقدم وبينية من رمضان لكن صلاح لم يلحق بها.

ق. 118 تصويبة من سفيان رحيمي فوق المرمى.

ق. 112 تمريرة من صلاح إلى زيزو الذي راوغ وسدد فوق المرمى.

ق. 112 تصويبة من سفيان أمرابط فوق المرمى.

ق. 111 طارق تيسودالي يشارك بدلا من منير الحدادي.

ق. 110 رمضان صبحي يشارك بدلا من مصطفى محمد.

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 106 أشرف حكيمي ينفذ مخالفة فوق المرمى.

ق. 105 إنذار لـ محمد عبد المنعم بعد عرقلة لـ منير الحدادي على حدود منطقة الجزاء.

ق. 105 تصويبة من مصطفى محمد بعيدا عن المرمى.

ق. 104 زكريا أبو خلال يشارك بدلا من أيمن برقوق.

ق. 99 جووووووووووووووووووول لـ مصر. انطلاقة رائعة من صلاح وعرضية قابلها تريزيجيه بلمسة في المرمى.

ق. 95 محمد صبحي يشارك بدلا من محمد أبو جبل.

ق. 94 تصويبة من منير الحدادي فوق المرمى.

محمود علاء يشارك مع بداية الوقت الإضافي بدلا من أيمن أشرف.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى الوقت الإضافي

ق. 86 عمران لوزا وريان مامي يشاركان بدلا من يوسف النصيري وسليم أملاح.

ق. 85 إصابة أبو جبل ويتلقى العلاج مجددا

ق. 80 أبو جبل رااااائع. عرضية ورأسية من نايف أكرد لكن محمد أبو جبل يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 80 أحمد سيد "زيزو" يشارك بدلا من عمر مرموش.

ق. 79 إنذار لـ أيمن أشرف بعد تدخل على منير الحدادي.

ق. 78 إنذار لـ أشرف حكيمي.

ق. 78 إنذار لـ مصطفى محمد.

ق. 76 شجار بين الفريقين.

ق. 75 مخالفة نفذها منير الحدادي وتصدى لها أبو جبل.

ق. 66 سفيان رحيمي يشارك بدلا من سفيان بوفال.

ق. 64 تمريرة خاطئة وصلت إلى النصيري الذي سدد وتصدى لها أبو جبل.

ق. 63 كرة ثاباة قابلها أدم ماسينا برأسية فوق المرمى.

ق. 61 طولية إلى عمر مرموش الذي انفرد ودخل منطقة الجزاء لكن الدفاع وتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 52 جووووووووووووووول التعاااادل. ركنية نفذها مرموش وقابلها عبد المنعم برأسية تصدى لها بونو وتابعها صلاح في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 48 أخطر فرص مصر. تمريرة من صلاح إلى تريزيجيه الذي استلم وسدد بجانب القائم.

تريزيجيه يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من أحمد حجازي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 إصابة لـ أحمد حجازي ويتلقى العلاج.

ق. 41 عرضية من صلاح إلى مصطفى محمد والدفاع يتدخل ويحولها إلى ركنية.

ق. 34 إنذار لـ سليم أملاح بعد عرقلة عمر كمال.

ق. 32 أشرف حكيمي ينفذ مخالفة بجانب القائم.

ق. 25 إنذار لـ عمر كمال.

ق. 24 تصويبة قوووية من فتوح يتصدى لها ياسين بونو.

ق. 22 مصطفى محمد يتبادل الكرة مع صلاح ويسدد بعيدة عن المرمى.

ق. 20 تصويبة قوووية من أيمن أشرف يتصدى لها ياسين بونو.

ق. 18 مخالفة ينفذها مرموش في الحائط وتتحول إلى ركنية.

ق. 15 عمرو السولية يسقط مصابا مجددا.

ق. 10 فرصة مغربية وتصويبة من أملاح تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 8 ركنية أولى لـ مصر بعد عرضية من عمر كمال أبعدها الدفاع للخارج.

ق. 6 هدف لـ المغرب. سفيان بوفال يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 5 مجيت نداي حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لـ المغرب.

ق. 3 لاعبو المغرب يطالبون بركلة جزاء مبكرة ضد أيمن أشرف بعد عرقلة لـ أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة