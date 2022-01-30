استراحة كأس أمم إفريقيا - مصر (0)-(1) المغرب.. تريزيجيه كاااد يسجل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والمغرب، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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ق. 48 أخطر فرص مصر. تمريرة من صلاح إلى تريزيجيه الذي استلم وسدد بجانب القائم.

تريزيجيه يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من أحمد حجازي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 إصابة لـ أحمد حجازي ويتلقى العلاج.

ق. 41 عرضية من صلاح إلى مصطفى محمد والدفاع يتدخل ويحولها إلى ركنية.

ق. 34 إنذار لـ سليم أملاح بعد عرقلة عمر كمال.

ق. 32 أشرف حكيمي ينفذ مخالفة بجانب القائم.

ق. 25 إنذار لـ عمر كمال.

ق. 24 تصويبة قوووية من فتوح يتصدى لها ياسين بونو.

ق. 22 مصطفى محمد يتبادل الكرة مع صلاح ويسدد بعيدة عن المرمى.

ق. 20 تصويبة قوووية من أيمن أشرف يتصدى لها ياسين بونو.

ق. 18 مخالفة ينفذها مرموش في الحائط وتتحول إلى ركنية.

ق. 15 عمرو السولية يسقط مصابا مجددا.

ق. 10 فرصة مغربية وتصويبة من أملاح تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 8 ركنية أولى لـ مصر بعد عرضية من عمر كمال أبعدها الدفاع للخارج.

ق. 6 هدف لـ المغرب. سفيان بوفال يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 5 مجيت نداي حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لـ المغرب.

ق. 3 لاعبو المغرب يطالبون بركلة جزاء مبكرة ضد أيمن أشرف بعد عرقلة لـ أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة