استراحة كأس الرابطة - الأهلي (0)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 30 يناير 2022 - 13:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضم البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.
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نهاية الشوط الأول
ق39. تسديدة من محمد سيوني من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى
ق33. رأسية من أحمد ياسين فوق المرمى
ق28. هجمة خطيرة بعد توغل من زياد طارق ولكن التسديدة فوق المرمى
سيطرة متبادله في وسط الملعب من الفريقين بدون خطورة على المرمى
ق3. خطأ دفاعي ينقذه حمزة علاء
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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