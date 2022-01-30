حوار - مدرب سلة الزمالك يكشف كيفية الاستعداد لكأس العالم للأندية.. ويجوه رسالة للجماهير

تحدث روي فويت مدرب الزمالك لكرة السلة عن تحديات الفريق المقبلة وكيف سيؤهل الفريق من أجل مواجهات كأس العالم للأندية.

وقال فويت في حوار عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأمر يمثل تحديا كبيرا عندما تتولى تدريب فريق في منتصف الموسم بلا معسكر تدريبي، لأنك تحتاج إلى الوقت لتغيير عقلية اللاعبين ولكن المجموعة التي أدربها مجموعة رائعة وأشكر مجلس إدارة الزمالك الذي أتاح لي الفرصة لأكون مدربا للزمالك من أجل تحقيق النجاح".

"نادي زمالك معروف حول العالم خصوصا بعد فوزه ببطولة إفريقيا تحت إشراف الـ NBA ، وأيضا أعرف بأن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وأعرف مدى حب الجماهير لكرة السلة".

"أعرف بأن النتائج كانت متراجعة في بداية الموسم وهذا ما يذكرني بوضعية منتخب أنجولا حين توليت تدريبه".

"سان بابلو بورجو حتى وإن كانوا يترنحون هذا الموسم إلا أنهم الفريق الأكثر مهارة في البطولة، فهم أبطال أوروبا والدوري الإسباني وهو ثاني أكبر دوري بعيدا عن الدوري الأمريكي".

"المباراة ستكون صعبة جدا ولكن أراها فرصة مهمة جدا بالنسبة لنا لأننا سنلعب أمام واحد من أهم الفرق في العالم، ولعب المباراة في مصر شيء مميز، والأمر الصعب هو إنهم يلعبون بنفس الطريقة منذ شهر أغسطس الماضي، بينما نحن بدأنا في تطبيق أسلوبنا منذ أسبوعين فقط".

"سنحاول أن نتناغم سويا كمجموعة واحدة وأن نرى كيف سنواجه بورجوس تكتيكيا، يجب أن نفكر في أنفسنا أولا قبل أن نفكر بهم".

"لا أود أن أقارن بين الدوري الأمريكي والدوريات الأخرى، كل فريق له تحديات مختلفة عن الآخر ولكن في النهاية الجميع يسير في نفس الطريق ومن خلفه الجماهير والأمر مشترك في جميع الدوريات".

"أعرف أن بعض اللاعبين يشعرون بالضغوط ولكن هذا ما أحبه في الزمالك، وأفضل أن تعرف الجماهير كل شيء عن الفريق وبالنسبة لي الأمر ضغط من النوع الإيجابي، لأننا نمثل عدد كبير من محبي الفريق وعندما ندخل الملعب فإننا نمثل الزمالك وجميع الزملكاوية وأتمنى أن تكون الجماهير حاضرة في الملعب".

"أؤكد إلى كل جماهير الزمالك في أنحاء إفريقيا بان كل لاعب سيبذل ما بوسعه في الملعب من أجل أن يمثلكم خير تمثيل مهما كانت النتيجة في الملعب".

ويلعب الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة والمقام في مصر يوم 11 فبراير المقبل أمام سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة فلامينجو البرازيلي وليك لاند ماجيك الأمريكي في المباراة النهائية يوم 13 فبراير.

ويشارك الزمالك في البطولة بصفته بطل إفريقيا، بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة.