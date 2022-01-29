مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) -(1) بوركينا فاسو.. أوووه الثاني يضيع

السبت، 29 يناير 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تونس مع بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.

وعبر منتخب بوركينا فاسو نظيره الجابوني بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة
منتخب مصر يحقق بطولة إفريقيا لكرة السلة للكراسي المتحركة سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16 منافس الأهلي - مدرب المريخ السوداني يعلن عبر في الجول عودته لتدريب الفريق

وعاد الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي للتواجد على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وتواجد كلا من ديلان برون ووهبي الخزري في التشكيل الأساسي من جديد بعد الغياب عن مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

--------------------------------

ق50: سيريل بايالا يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وبشير بن سعيد يخرجها لركنية

بداية الشوط الثاني

دخول علي معلول ونعيم السليتي بين الشوطين بدلا من أسامة الحدادي وأنيس سليماني

نهاية الشوط الأول

ق46: دانجو واتارا يتقدم لبوركينا فاسو بالهدف الأول بعد انطلاقة قوية ومراوغة للدفاع التونسي

ق43: بطاقة صفراء لهيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو بعد تدخل على سيف الدين الجزيري

ق40: تسديدة قوية من العيدوني يتصدى لها كوفي

ق38: دجبريل واتارا يتوغل ويسدد سهلة في يد بشير بن سعيد

ق34: الجزيري كاد ان يباغت بالهدف الأول بعد تدخل أمام تابسوبا مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة جاءت بجوار القائم

ق26: وهبي الخزري يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وكوفي حارس بوركينا يبعدها لركنية

ق23: سيريل بايالا يراوغ دراجر ويسدد من داخل منطقة الجزاء وبشير بن سعيد حارس تونس يتألق

ق8: استئناف اللعب

ق5: عرضية من وهبي الخزري يقابلها يوسف المساكني بتسديدة ضعيفة تصل إلى حارس بوركينا فاسو الذي اصطدم بالمساكني ليتوقف اللعب

بداية المباراة

تونس بوركينا فاسو أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: سعيد بفريقي رغم الخسارة أمام الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: أثق في دفاعي سواء كان الخصم مصر أو المغرب سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16
أخر الأخبار
تقرير: اللحظات الحاسمة.. النصر يحدد موعدا نهائيا لتلقي الرد بشان أوباميانج 4 دقيقة | ميركاتو
لو باريزيان: إصابة جديدة لراموس قبل مواجهة ريال مدريد 10 دقيقة | الدوري الفرنسي
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: سعيد بفريقي رغم الخسارة أمام الكاميرون 59 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - أنظار بيراميدز تتحول نحو مهاجم كيب تاون.. ومفاوضات مكثفة لإتمام الصفقة ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: أثق في دفاعي سواء كان الخصم مصر أو المغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عودة إلى المنزل.. برشلونة يضم أداما تراوري ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) -(1) بوركينا فاسو.. أوووه الثاني يضيع ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب مصر يحقق بطولة إفريقيا لكرة السلة للكراسي المتحركة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا