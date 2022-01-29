مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) -(1) بوركينا فاسو.. أوووه الثاني يضيع

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تونس مع بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.

وعبر منتخب بوركينا فاسو نظيره الجابوني بركلات الترجيح.

وعاد الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي للتواجد على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وتواجد كلا من ديلان برون ووهبي الخزري في التشكيل الأساسي من جديد بعد الغياب عن مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي.

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ق50: سيريل بايالا يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وبشير بن سعيد يخرجها لركنية

بداية الشوط الثاني

دخول علي معلول ونعيم السليتي بين الشوطين بدلا من أسامة الحدادي وأنيس سليماني

نهاية الشوط الأول

ق46: دانجو واتارا يتقدم لبوركينا فاسو بالهدف الأول بعد انطلاقة قوية ومراوغة للدفاع التونسي

ق43: بطاقة صفراء لهيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو بعد تدخل على سيف الدين الجزيري

ق40: تسديدة قوية من العيدوني يتصدى لها كوفي

ق38: دجبريل واتارا يتوغل ويسدد سهلة في يد بشير بن سعيد

ق34: الجزيري كاد ان يباغت بالهدف الأول بعد تدخل أمام تابسوبا مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة جاءت بجوار القائم

ق26: وهبي الخزري يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وكوفي حارس بوركينا يبعدها لركنية

ق23: سيريل بايالا يراوغ دراجر ويسدد من داخل منطقة الجزاء وبشير بن سعيد حارس تونس يتألق

ق8: استئناف اللعب

ق5: عرضية من وهبي الخزري يقابلها يوسف المساكني بتسديدة ضعيفة تصل إلى حارس بوركينا فاسو الذي اصطدم بالمساكني ليتوقف اللعب

بداية المباراة