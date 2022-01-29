مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) -(0) بوركينا فاسو.. بداية المباراة

السبت، 29 يناير 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تونس مع بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.

وعبر منتخب بوركينا فاسو نظيره الجابوني بركلات الترجيح.

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وعاد الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي للتواجد على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وتواجد كلا من ديلان برون ووهبي الخزري في التشكيل الأساسي من جديد بعد الغياب عن مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

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ق8: استئناف اللعب

ق5: عرضية من وهبي الخزري يقابلها يوسف المساكني بتسديدة ضعيفة تصل إلى حارس بوركينا فاسو الذي اصطدم بالمساكني ليتوقف اللعب

بداية المباراة

تونس بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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