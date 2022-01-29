خبر في الجول - إلغاء مؤتمر كيروش قبل مواجهة المغرب.. وشكوى من الوكالات

تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة المغرب غدا الأحد.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره المغربي في ربع نهائي أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وبحسب مراسل FilGoal.com فإنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب عدم حضوره إلى قاعة المؤتمر

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تقدمت أكثر من وكالة إعلامية بشكوى رسمية ضد منتخب مصر لـ كاف بسبب تغيير ملعب التدريب الرئيسي دون إخطار الوكالات".

وأتم "الاتحاد الإفريقي للجنة المنظمة من أجل اتخاذ القرار".

وفاز الفراعنة على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وانتصر منتخب المغرب على مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي.

وعلم FilGoal.com بصعوبة لحاق حمدي فتحي بموادجهة المغرب غدا. (طالع التفاصيل)