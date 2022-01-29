لاعب الجزائر: لا يوجد أوكسجين في الكاميرون

السبت، 29 يناير 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

شدد آدم زرقان لاعب المنتخب الجزائري على أن الفريق واجه صعوبات كبيرة في الكاميرون مع نقص الأوكسجين.

وانضم لاعب شارلوروا البلجيكي إلى قائمة محاربي الصحراء في أمم إفريقيا ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

وقال آدم زرقان في تصريحات لـ "سبورتس بلس" البلجيكية: "يسعدني أن المدرب منحني الثقة للتواجد مع معسكر الفريق في أمم إفريقيا".

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وأضاف "كان الأمر صعبا في البداية ولكنني شعرت أنني بحالة جيدة بعد ذلك، سعيد بتدربي مع المنتخب حتى ولو لم أشارك".

وتابع "من السهل اللعب في الطقس البارد على اللعب في الكاميرون، هناك يمكنك أن تقوم بالإحماء عن طريق الجري ولكن في الكاميرون لا يوجد أوكسجين. تشعر بالاختناق دائما".

وأتم "المدرب أوضح لي سبب عدم مشاركتي في المباريات، لابد أن أعمل بجدية أكبر للمشاركة مع المنتخب".

وودع منتخب الجزائر أمم إفريقيا من الدور الأول بعد التعادل مع سيراليون والهزيمة أمام غينيا الإستوائية وكوت ديفوار.

الجزائر أمم إفريقيا
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