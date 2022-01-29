مباشر أمم إفريقيا - الكاميرون (0) - (0) جامبيا.. الأسود تبدأ الزئير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكاميرون وجامبيا في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 29 كولينز فاي يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 26 تسديدة خطيرة من نوهو تولو يتصدى لها جاي

ق 22 الإنذار الأول في المباراة من نصيب ظهير جامبيا نوا سونكو ساندبرج

ق 15 عرضية من مارتن هونجولا يتلقها أبو بكر الذي يحاول بالكعب ولكن الكرة تعلو العارضة

ق 14 كولينز فاي يحاول إرسال عرضية ولكن الدفاع يبعدها إلى رمية تماس

ق 13 نجامالو يسدد والدفاع يبعد الكرة

ق 12 إيكامبي يرسل عرضية ودفاع جامبيا يحولها إلى ركنية

ق 8 عرضية تصل إلى كارل توكو إيكامبي مهاجم الكاميرون ولكن الحارس بوباكار جاي يفوز بالصراع

ق 5 دقائق أولى حذرة.. لا أحد يهدد بعد

بداية المباراة