استراحة أمم إفريقيا - الكاميرون (0) - (0) جامبيا.. نهاية الشوط الأول
السبت، 29 يناير 2022 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكاميرون وجامبيا في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 41 بابوكار جاي حارس مرمى جامبيا يتلقى البطاقة الصفراء لإضاعة الوقت
ق 37 عرضية جديدة ورأسية من أبو بكر ولكن جاي يتصدى
ق 33 صفراء أخرى في صفوف جامبيا.. هذه المرة يتلقاها با مودو الظهير الأيسر
ق 32 رأسية من أبو بكر تمر بجوار القائم
ق 29 كولينز فاي يسدد والكرة تمر بجوار القائم
ق 26 تسديدة خطيرة من نوهو تولو يتصدى لها جاي
ق 22 الإنذار الأول في المباراة من نصيب ظهير جامبيا نوا سونكو ساندبرج
ق 15 عرضية من مارتن هونجولا يتلقها أبو بكر الذي يحاول بالكعب ولكن الكرة تعلو العارضة
ق 14 كولينز فاي يحاول إرسال عرضية ولكن الدفاع يبعدها إلى رمية تماس
ق 13 نجامالو يسدد والدفاع يبعد الكرة
ق 12 إيكامبي يرسل عرضية ودفاع جامبيا يحولها إلى ركنية
ق 8 عرضية تصل إلى كارل توكو إيكامبي مهاجم الكاميرون ولكن الحارس بوباكار جاي يفوز بالصراع
ق 5 دقائق أولى حذرة.. لا أحد يهدد بعد
بداية المباراة