مران الزمالك - استمرار تأهيل طارق حامد وحازم إمام.. وراحة لـ عواد

أدي الخماسي الفريق الأول في الزمالك رزاق سيسيه ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني وماجد هاني ومحمد طارق فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

جاء ذلك وفقا للبرنامج التدريبي المحدد من قبل الجهاز الفني للخماسي، من أجل علاج الإرهاق البدني والعضلي عقب مشاركته في لقاء سيراميكا كليوباترا الذي أقيم بالأمس في كأس الرابطة.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.

ووضع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدينا للاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا كليوباترا.

وخاض اللاعبون التدريبات البدنية تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وحرص فيرناندو مخطط الأحمال على توجيه بعض التعليمات للاعبين ، وذلك في ظل سعي الجهاز الفني للوصول بهذة المجموعة إلى أفضل مستوى بدني استعدادا للفترة المقبلة.

وأدي محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بعدما حصل راحة من التدريبات الجماعية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء سيراميكا كليوباترا.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن محمد عواد يعاني من إصابة خفيفة بكدمة في الجزء الأمامي اسفل الفخد، مشيرا إلى أنه فضل خروج الحارس من لقاء الأمس حتي لا تتفاقم إصابته، خاصة وأنه في حالة التحامل في مثل هذة الإصابات تحدث تورم، وهو ما حرص على عدم حدوثه.

وأضاف محمد أسامة للموقع الرسمي للزمالك، أن عواد سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزة بأفضل صورة، وسيخضع لفحوصات للاطمئنان عليه قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وعقد جلسة سريعة مع محمد أسامة على هامش المران في حضور مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد وفيرناندو مخطط الأحمال.

اطمأن خلالها على موقف اللاعبين المصابين والبرامج التأهيلية التي يخضعون لها في الفترة الحالية.

ومنح كارترون راحة للخماسي محمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وعبدالله جمعة وإسلام جابر وعمر السعيد، راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

واكتفي الخماسي بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي، عقب مشاركتهم بالأمس في لقاء سيراميكا كليوباترا.

وواصل طارق حامد وحازم إمام ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له، وأدى تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويعاني طارق حامد من إصابة عبارة عن كدمه في الركبه بينما يعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الأمامية.

ووضع البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي السيد عطية ومحمد نديم خلال التدريبات.

وأدى عطية ونديم فقرة تدريبات تأهيلية في بداية التدريبات، لتجهيزهما بدنيا بصورة جيدة، وبعدها خاض الحارسان تدريبات فنية ركز خلالها مدرب الحراس على تدريب سرعة رد الفعل من خلال التسديد من مسافات قريبه وبعيدة، و التعامل مع الكرات العرضية،