أمم إفريقيا - مؤتمر بوفال: هذا ما يُظهر قوة المغرب الذهنية.. ولن ندخر جهدا أمام مصر

السبت، 29 يناير 2022 - 15:20

كتب : FilGoal

سفيان بوفال وفايز سليماني - المغرب × جزر القمر

تحدث سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب عن قوة الفريق الذهنية قبل مواجهة مصر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في ربع نهائي البطولة الإفريقية غدا الأحد في الخامسة مساءً على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال بوفال في المؤتمر الصحفي: "وحيد خليلوزيتش طلب مني أن أكون أكثر فاعلية، وهذا ما أعمل عليه من أجل مساعدة فريقي وأظن أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

أخبار متعلقة
قذيفة بوفال تدمر النجوم بوفال رجل مباراة المغرب وغانا رسميا – المغربي سفيان بوفال إلى سيلتا فيجو الإسباني عفوا يا حجازي.. رائعة بوفال "المارادونية" أفضل هدف في شهر أكتوبر

وأضاف "كنا متأخرين في مباراتين وتمكنا من العودة في النتيجة وهذا يظهر القوة الذهنية التي نمتلكها".

وأكمل "نعلم أن الشعب المغربي ينتظر منا الكثير ولن ندخر جهدا في مباراة مصر لإسعاده".

المغرب تأخرت في النتيجة أمام الجابون 2-1 وعدلت النتيجة عن طريق ركلة حرة مباشرة من أشرف حكيمي.

وفي مباراة ثمن النهائي أمام مالاوي قلب أسود أطلس تأخرهم لفوز.

طالع أيضا - مؤتمر مدرب المغرب: جاهزون لحرب تكتيكية ضد مصر

بوفال سجل أول أهداف المغرب في كأس الأمم أمام غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد جامبيا أو الكاميرون المضيفة.

ويبدأ ربع النهائي اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون وتواجه تونس فريق بوركينا فاسو.

بينما يوم الأحد ستلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.

سفيان بوفال المغرب كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
مؤتمر خليلوزيتش: جاهزون لحرب تكتيكية ضد مصر.. وتدربنا على التصدي للموهوب محمد صلاح اختبر معلوماتك عن منتخب مصر في كأس إفريقيا 2008 اختبر معلوماتك عن منتخب مصر في كأس إفريقيا 1998 مصدر من كاف يوضح لـ في الجول تفاصيل "أزمة ميكروفون" مؤتمر تونس
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر بوفال: هذا ما يُظهر قوة المغرب الذهنية.. ولن ندخر جهدا أمام مصر 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لويس دياز.. "تعرف ما سيفعله ولكنك ما زلت لا تستطيع إيقافه" 26 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر خليلوزيتش: جاهزون لحرب تكتيكية ضد مصر.. وتدربنا على التصدي للموهوب محمد صلاح 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن منتخب مصر في كأس إفريقيا 2008 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن منتخب مصر في كأس إفريقيا 1998 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - بيرسي تاو يغيب 5 أسابيع للإصابة ساعة | الدوري المصري
الزمالك يواجه بترو أتليتكو في 12 فبراير على استاد القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
النبريص: لهذا السبب اخترت الإسماعيلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح