أمم إفريقيا - مؤتمر بوفال: هذا ما يُظهر قوة المغرب الذهنية.. ولن ندخر جهدا أمام مصر

تحدث سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب عن قوة الفريق الذهنية قبل مواجهة مصر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في ربع نهائي البطولة الإفريقية غدا الأحد في الخامسة مساءً على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال بوفال في المؤتمر الصحفي: "وحيد خليلوزيتش طلب مني أن أكون أكثر فاعلية، وهذا ما أعمل عليه من أجل مساعدة فريقي وأظن أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "كنا متأخرين في مباراتين وتمكنا من العودة في النتيجة وهذا يظهر القوة الذهنية التي نمتلكها".

وأكمل "نعلم أن الشعب المغربي ينتظر منا الكثير ولن ندخر جهدا في مباراة مصر لإسعاده".

المغرب تأخرت في النتيجة أمام الجابون 2-1 وعدلت النتيجة عن طريق ركلة حرة مباشرة من أشرف حكيمي.

وفي مباراة ثمن النهائي أمام مالاوي قلب أسود أطلس تأخرهم لفوز.

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بوفال سجل أول أهداف المغرب في كأس الأمم أمام غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات.



































































وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد جامبيا أو الكاميرون المضيفة.

ويبدأ ربع النهائي اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون وتواجه تونس فريق بوركينا فاسو.

بينما يوم الأحد ستلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.