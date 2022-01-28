سفير مصر بالكاميرون يكشف لـ في الجول عن مشكلة للمنتخب بسبب غلق ملعب أوليمبيه.. وحل من اللجنة المنظمة

كانت الأمور مهيئة لخوض منتخب مصر لمباراته في ربع النهائي على ملعب أوليمبيه، وعلى هذا النحو تم اختيار مقر الإقامة في ياوندي عاصمة الكاميرون، لكن غلق الملعب أربك الحسابات.

مصر تواجه المغرب يوم الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجيو في العاصمة ياوندي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

المباراة كان مقررا لها أن تقام على ملعب "أوليمبيه"، قبل أن تنقل المباراة إلى ملعب "أحمدو أهيدجيو" بعد حادث مباراة الكاميرون مع جزر القمر التي أدت إلى وفاة 8 أشخاص بسبب التدافع.

مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون قال لـFilGoal.com: "فندق إقامة منتخب مصر حاليا بعيد عن ملعب أحمدو أهيدجيو. فندق الإقامة الحالي كان قريبا جدا من ملعب أوليمبيه، ولكن بعد الحادث قرر كاف نقل المباراة إلى ملعب أحمدو أهيدجيو، لذلك فالمقر الحالي بعيد عن ملعب أحمدو أهيدجيو".

من جهة أخرى، خاض منتخب مصر مرانه اليوم الجمعة في أحد الملاعب الفرعية لاستاد أوليمبيه حسب الاتحاد المصري لكرة القدم.

خوض منتخب مصر لمران اليوم الجمعة على ملعب أوليمبيه الفرعي، وفر على الفريق مشقة التنقل لمكان ملعب أحمدو أهيدجيو، لكن بعثة المنتخب ستضطر للتدريب مساء غد السبت على ملعب المباراة.

وستتدرب بعثة منتخب مصر على ملعب أحمدو أهيدجيو في السادسة مساء غد السبت، بعد أن يعقد كارلوس كيروش مدرب الفريق، المؤتمر الصحفي قبلها في الخامسة والربع بتوقيت مصر.

وستقام المباراة بين المنتخبين المصري، والمغربي مساء الأحد المقبل في الخامسة مساء بتوقيت مصر.

وإذا تأهلت مصر إلى نصف النهائي، فسيكون اللقاء يوم الخميس المقبل على ملعب أوليمبيه، إلا إذا قررت اللجنة المنطمة نقل المباراة أيضا إلى ملعب آخر بسبب استمرار غلق ملعب أوليمبيه.