أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح

الجمعة، 28 يناير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

أجرى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح.

وكان أكرم توفيق وأحمد أبو عبلة طبيب الأهلي قد سافرا إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهما.

وخضع أكرم توفيق لتدريبات علاج طبيعي خلال الأيام الماضية، عقب عودته من الكاميرون بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ولم تدم مشاركة أكرم مع منتخب مصر في كأس الأمم أكثر من 9 دقائق عقب إصابته في تدخل مبكر مع موسيس سيمون لاعب نيجيريا في افتتاح مشوار مصر بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 يوم الأحد المقبل.

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لاعب الوسط والظهير الأيمن البالغ 24 عاما ارتدى قميص منتخب مصر الأول في 9 مباريات رسمية وسجل هدفا جاء في شباك أنجولا بتصفيات كأس العالم 2022.

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