في يوم ميلاده الـ 22.. يوفنتوس يضم فلاهوفيتش

أعلن يوفنتوس ضم دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا بعقد يمتد حتى 2026.

إدارة يوفنتوس أعلنت قيمة الصفقة: مبلغ 70 مليون يورو من أجل ضم اللاعب تُدفع على 3 سنوات.

بإضافة 11.6 مليون يورو رسوم إضافية منصوص عليها في لوائح فيفا.

و10 ملايين يورو كحد أقصى كمكافآت مرتبطة بأداء اللاعب.

البيانكونيري صار صاحب أغلى صفقة في الميركاتو الشتوي للدوري الإيطالي عبر تاريخه، بالتفوق على صفقة شيشتوف بيونتيك لصفوف ميلان الإيطالي في يناير 2019.

وسيرتدي فلاهوفيتش القميص رقم 7 في يوفنتوس، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصدر فلاهوفيتش ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 17 هدفا.

ووصل الصربي الذي يتم اليوم (28 يناير) عامه الـ 22، إلى صفوف فيورنتينا في صيف 2018 بعمر 18 عاما.

وبقميص فريق شباب البنفسجي سجل 20 هدفا في 22 مباراة.

وفي أول مواسمه مع الفريق الأول 2019-2020، سجل 8 أهداف في 34 مباراة.

في الموسم الماضي تألق الصربي خاصة في النصف الثاني من الموسم إذ سجل 33 هدفا في 2021 بالدوري الإيطالي فقط.

برصيد 44 هدفا، فهو أيضً واحد من اثنين فقط من لاعبي كرة القدم ولدوا بعد عام 2000 وسجلوا ما لا يقل عن 40 هدفا في البطولات الخمس الكبرى، جنبا إلى جنب مع إرلينج هالاند.

93% من أهدافه في الدوري الإيطالي، 41 من 44 ، كانت من داخل منطقة الجزاء وهو أيضا اللاعب الأكثر تسديدا هذا الموسم برصيد 75.