انتهت دوري سوبر السلة - الاتحاد السكندري (48) (79) الأهلي.. الأخضر في الصدارة

الجمعة، 28 يناير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الجولة 14 من دوري السوبر رجال لكرة السلة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ويأتي الاتحاد السكندري 23 نقطة في الجولة الأخيرة.

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

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وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

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انتهت.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنتيجة 84-79.

باقي 13 ثانية.. الاتحاد السكندري متقدم 81-79

ق 1: الاتحاد السكندري متقدم 79-77

ق 1: الاتحاد السكندري متقدم 78-77

ق 1: الاتحاد السكندري متقدم 78-72

ق 2: الاتحاد السكندري متقدم 74-69

ق 5: الأهلي متقدم 67-66

ق 7: الأهلي متقدم 63-59.

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث: الاتحاد 59-56 الأهلي

ق 4: الاتحاد متقدم 51-43

ق 6: الاتحاد متقدم 46-40

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 40-37 الأهلي

ق 1: الأهلي متقدم 35-33

ق 3: التعادل 30-30

ق 4: الأهلي يتقدم 30-26

ق 6: التعادل 24-24

الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الاتحاد 17-18 الأهلي

ق 2: 15-13 للأهلي

ق 3: 13-11 للاتحاد السكندري

ق 4: تعادل 11-11

ق 6: 7-5 للاتحاد السكندري

ق 8: ثلاثية أولى للأهلي من توقيع إيهاب أمين

ق 8: الثلاثية الأولى في اللقاء من نصيب الاتحاد السكندري

الربع الأول

بداية المباراة

تأخرت بداية المباراة لتواجد بعض من الجماهير في صالة المباراة.

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