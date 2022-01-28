مباشر كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (1)-(3) الزمالك.. جووول أووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الدوري المصري.

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ق. 85 جووول أووول لـ سيراميكا كليوباترا. شادي حسين سدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى سيد عطية.

ق. 84 ركلة جزاااء لـ سيراميكا كليوباترا بعد شد من سيد عطية لـ شادي حسين.

ق. 83 السيد عطية يشارك بدلا من محمد عواد. ظهور أول لحارس الزمالك الشاب.

ق. 72 سيف فاروق جعفر يشارك بدلا من أوباما.

ق. 67 دخول شيكابالا، وحسام أشرف، وأحمد زكي بدلا من إسلام جابر، ورزاق سيسيه، وعمر السعيد.

ق. 66 جووول ثااالث لـ الزمالك. مرتدة قادها رزاق سيسيه وأرسل عرضية أرضية، سجلها وليد عبد المنعم بالخطأ في مرماه.

ق. 65 بينية إلى شادي حسين الذي سدد مباشرة وتصدى محمد عواد ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جووول ثاااني. أوباما يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 41 ركلة جزاااء لـ الزمالك بعد عرقلة أوباما.

ق. 26 جووول أووول. عرضية من عبد الله جمعة إلى أوباما الذي مهد الكرة إلى رزاق سيسيه، والذي بدوره استلم وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 19 كرة ثابتة نفذها مصطفى سعد وتصدى لها محمد عواد على مرتين.

ق. 13 شادي حسين ينفرد ويراوغ ولكن يسدد فوق المرمى.

ق. 12 مخالفة نفذها إسلام جابر وأبعدها الدفاع لتصل إلى محمد أوناجم الذي سدد بيسراه لكن تصدى لها عامر عامر.

ق. 6 عرضية من الجهة اليسرى، قابلها شادي حسين بلمسة تصدى لها محمد عواد بثبات.

بداية المباراة