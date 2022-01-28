مباشر كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (0)-(2) الزمالك.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه يحتفل بهدف الزمالك الأول في سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جووول ثاااني. أوباما يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 41 ركلة جزاااء لـ الزمالك بعد عرقلة أوباما.

ق. 26 جووول أووول. عرضية من عبد الله جمعة إلى أوباما الذي مهد الكرة إلى رزاق سيسيه، والذي بدوره استلم وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 19 كرة ثابتة نفذها مصطفى سعد وتصدى لها محمد عواد على مرتين.

ق. 13 شادي حسين ينفرد ويراوغ ولكن يسدد فوق المرمى.

ق. 12 مخالفة نفذها إسلام جابر وأبعدها الدفاع لتصل إلى محمد أوناجم الذي سدد بيسراه لكن تصدى لها عامر عامر.

ق. 6 عرضية من الجهة اليسرى، قابلها شادي حسين بلمسة تصدى لها محمد عواد بثبات.

بداية المباراة

كأس الرابطة المصرية الزمالك سيراميكا كليوباترا
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