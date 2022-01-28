مباشر كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. شادي حسين يهدر مجددا

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - باسم مرسي - الزمالك - سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الدوري المصري.

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ق. 19 كرة ثابتة نفذها مصطفى سعد وتصدى لها محمد عواد على مرتين.

ق. 13 شادي حسين ينفرد ويراوغ ولكن يسدد فوق المرمى.

ق. 12 مخالفة نفذها إسلام جابر وأبعدها الدفاع لتصل إلى محمد أوناجم الذي سدد بيسراه لكن تصدى لها عامر عامر.

ق. 6 عرضية من الجهة اليسرى، قابلها شادي حسين بلمسة تصدى لها محمد عواد بثبات.

بداية المباراة

كأس الرابطة المصرية الزمالك سيراميكا كليوباترا
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