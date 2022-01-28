انتهت كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (1)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه يحتفل بهدف الزمالك الأول في سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل كأس الرابطة – شادي حسين وباسم مرسي يقودان سيراميكا ضد الزمالك تشكيل كأس الرابطة - السعيد وسيسيه وأوباما يقودون الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا محمد بسيوني حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-1-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك وسيراميكا وكأس الرابطة

نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثية.

ق. 85 جووول أووول لـ سيراميكا كليوباترا. شادي حسين سدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى سيد عطية.

ق. 84 ركلة جزاااء لـ سيراميكا كليوباترا بعد شد من سيد عطية لـ شادي حسين.

ق. 83 السيد عطية يشارك بدلا من محمد عواد. ظهور أول لحارس الزمالك الشاب.

ق. 72 سيف فاروق جعفر يشارك بدلا من أوباما.

ق. 67 دخول شيكابالا، وحسام أشرف، وأحمد زكي بدلا من إسلام جابر، ورزاق سيسيه، وعمر السعيد.

ق. 66 جووول ثااالث لـ الزمالك. مرتدة قادها رزاق سيسيه وأرسل عرضية أرضية، سجلها وليد عبد المنعم بالخطأ في مرماه.

ق. 65 بينية إلى شادي حسين الذي سدد مباشرة وتصدى محمد عواد ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جووول ثاااني. أوباما يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 41 ركلة جزاااء لـ الزمالك بعد عرقلة أوباما.

ق. 26 جووول أووول. عرضية من عبد الله جمعة إلى أوباما الذي مهد الكرة إلى رزاق سيسيه، والذي بدوره استلم وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 19 كرة ثابتة نفذها مصطفى سعد وتصدى لها محمد عواد على مرتين.

ق. 13 شادي حسين ينفرد ويراوغ ولكن يسدد فوق المرمى.

ق. 12 مخالفة نفذها إسلام جابر وأبعدها الدفاع لتصل إلى محمد أوناجم الذي سدد بيسراه لكن تصدى لها عامر عامر.

ق. 6 عرضية من الجهة اليسرى، قابلها شادي حسين بلمسة تصدى لها محمد عواد بثبات.

بداية المباراة

كأس الرابطة المصرية الزمالك سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مباشر دوري سوبر السلة - الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي مؤتمر كارتيرون: هذا سبب الأداء المختلف أمام سيراميكا كليوباترا.. ولذلك أشركت عبد الشافي كقلب دفاع مدرب المحلة يكشف حالة بازوكا الصحية "الطبيب أنقذه من بلع لسانه" الدرجة الثانية – انتصار الترسانة وتعادل زد ووادي دجلة
أخر الأخبار
مباشر دوري سوبر السلة - الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي 3 دقيقة | رياضات أخرى
روني يكشف رفضه لتدريب إيفرتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر هيثم شعبان: كنت أتمنى الاستفادة بشكل أكبر من كأس الرابطة.. ولم نحسن استغلال الفرص 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: هذا سبب الأداء المختلف أمام سيراميكا كليوباترا.. ولذلك أشركت عبد الشافي كقلب دفاع 55 دقيقة | مصر
مران منتخب مصر - عودة الونش للتدريبات الجماعية ومشاركة جزئية لـ حمدي فتحي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سكاي: فان دي بيك إلى كريستال بالاس وفالنسيا خارج السباق ساعة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: رامسي يستعد للبقاء مع يوفنتوس.. رفض 5 عروض ساعة | الدوري الإيطالي
كأس الرابطة - الزمالك يحقق الفوز الأول بثلاثية في سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح