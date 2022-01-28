مباشر كأس الرابطة – غزل المحلة (2) (1) فاركو.. إنبي (0) (0) طلائع الجيش

الجمعة، 28 يناير 2022 - 14:20

كتب : FilGoal

إنبي وطلائع الجيش - كأس الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي كأس الرابطة في رابع جولات المسابقة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

يلعب غزل المحلة ضد فاركو، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة

بينما إنبي يستضيف طلائع الجيش، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة

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بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق42: جوووووول! هشام عادل يسجل الهدف الثاني للمحلة. استلم الكرة في منطقة الجزاء إثر إبعاد دفاعي قبل أن يراوغ لاعبا ويصوب في الشباك

ق33: جوووووووول! غزل المحلة يدرك التعادل بضربة رأس لعبده يحيى إثر تمريرة عرضية من اليمين

ق19: جوووووووول! رزقي حمرون هدف رائع لفاركو من ركلة حرة

ق12: أوووووووه! تسديدة فوق العارضة من فوافي إثر انفراد بمرمى فاركو

ق6: تبديل أول في غزل المحلة بنزول باولن فوافي بدلا من إبراهيما كوني المصاب

كأس الرابطة غزل المحلة فاركو طلائع الجيش إنبي
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