مباشر كأس الرابطة – غزل المحلة (0) (1) فاركو.. إنبي (0) (0) طلائع الجيش
الجمعة، 28 يناير 2022 - 14:20
كتب : FilGoal
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يلعب غزل المحلة ضد فاركو، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة
بينما إنبي يستضيف طلائع الجيش، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة
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ق19: جوووووووول! رزقي حمرون هدف رائع لفاركو من ركلة حرة
ق12: أوووووووه! تسديدة فوق العارضة من فوافي إثر انفراد بمرمى فاركو
ق6: تبديل أول في غزل المحلة بنزول باولن فوافي بدلا من إبراهيما كوني المصاب