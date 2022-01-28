مباشر كأس الرابطة – غزل المحلة (0) (1) فاركو.. إنبي (0) (0) طلائع الجيش

الجمعة، 28 يناير 2022 - 14:20

كتب : FilGoal

هدف هشام عادل لاعب غزل المحلة في شباك محمد عواد حارس الزمالك في كأس الرابطة - عدسة مصطفى عميرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي كأس الرابطة في رابع جولات المسابقة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

يلعب غزل المحلة ضد فاركو، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة

بينما إنبي يستضيف طلائع الجيش، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة

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ق19: جوووووووول! رزقي حمرون هدف رائع لفاركو من ركلة حرة

ق12: أوووووووه! تسديدة فوق العارضة من فوافي إثر انفراد بمرمى فاركو

ق6: تبديل أول في غزل المحلة بنزول باولن فوافي بدلا من إبراهيما كوني المصاب

كأس الرابطة غزل المحلة فاركو طلائع الجيش إنبي
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