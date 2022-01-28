مدرب جامبيا: المغرب يعاني هجوميا ومصر لديها صلاح.. لكن هذه مشكلة الفراعنة

أشاد توم ساينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا بأداء مصر ضد كوت ديفوار واصفا ما حدث من الفراعنة خلال المباراة بالذكاء كما تحدث عن مواجهة المغرب المقبلة.

وقال مدرب جامبيا في حديثه عبر قناة "المحور" عن المباراة التي فازت بها مصر بركلات الترجيح 5-4: "مصر لعبت بطريقة ذكية جدا ضد كوت ديفوار".

وواصل "المنتخب الإيفواري قدم دور أول مميز خاصة مباراته ضد الجزائر وهو كان المرشح الأبرز للفوز لكن مصر لعبت جيدا وأحيانا تحتاج للتوفيق وكان جيدا لمصر التأهل".

وعن مواجهة المغرب في ربع النهائي قال: "أعتقد أن المغرب منتخب جيد جدا لكنه يعاني من عدم وجود رأس حربة صريح ومصر لديها إمكانيات هجومية أفضل والفرص لمصر أكثر لامتلاكهم محمد صلاح".

وأتم توم ساينتفيت حديثه "المغرب أفضل من الناحية التنظيمية لكن ليس لديه إبداع أمام المرمى".

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو.

يذكر أن منتخب جامبيا سوف يواجه الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.