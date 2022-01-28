مدرب جامبيا: المغرب يعاني هجوميا ومصر لديها صلاح.. لكن هذه مشكلة الفراعنة

الجمعة، 28 يناير 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

توم سينفيت

أشاد توم ساينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا بأداء مصر ضد كوت ديفوار واصفا ما حدث من الفراعنة خلال المباراة بالذكاء كما تحدث عن مواجهة المغرب المقبلة.

وقال مدرب جامبيا في حديثه عبر قناة "المحور" عن المباراة التي فازت بها مصر بركلات الترجيح 5-4: "مصر لعبت بطريقة ذكية جدا ضد كوت ديفوار".

وواصل "المنتخب الإيفواري قدم دور أول مميز خاصة مباراته ضد الجزائر وهو كان المرشح الأبرز للفوز لكن مصر لعبت جيدا وأحيانا تحتاج للتوفيق وكان جيدا لمصر التأهل".

أخبار متعلقة
بركات: كيروش مستمر مع مصر بغض النظر عن نتيجة المغرب تقرير مغربي: بيراميدز يسعى لضم أزارو.. والتفاصيل المادية تعيق الصفقة الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2022

وعن مواجهة المغرب في ربع النهائي قال: "أعتقد أن المغرب منتخب جيد جدا لكنه يعاني من عدم وجود رأس حربة صريح ومصر لديها إمكانيات هجومية أفضل والفرص لمصر أكثر لامتلاكهم محمد صلاح".

وأتم توم ساينتفيت حديثه "المغرب أفضل من الناحية التنظيمية لكن ليس لديه إبداع أمام المرمى".

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو.

يذكر أن منتخب جامبيا سوف يواجه الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

مصر منتخب مصر المغرب كأس أمم إفريقيا جامبيا
نرشح لكم
بي إن: شفاء مدرب تونس ومحمد بن رمضان من كورونا بركات: كيروش مستمر مع مصر بغض النظر عن نتيجة المغرب مران علاجي لـ الشناوي بداية من الجمعة لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب
أخر الأخبار
بي إن: شفاء مدرب تونس ومحمد بن رمضان من كورونا 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب جامبيا: المغرب يعاني هجوميا ومصر لديها صلاح.. لكن هذه مشكلة الفراعنة 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بركات: كيروش مستمر مع مصر بغض النظر عن نتيجة المغرب 27 دقيقة | منتخب مصر
بعد رحيل جوميز.. الهلال السعودي يضم هداف فلامنجو قبل كأس العالم للأندية 43 دقيقة | السعودية
أوروجواي تهزم باراجواي وتحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم منذ 5 جولات 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الأرجنتين بدون ميسي تسقط تشيلي "لاسارتي" وتعقد مهمتها في التأهل لـ كأس العالم 59 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقرير: كونتي سيشتعل غضبا بعد القرصنة الجديدة.. ليفربول سيخطف جناح بورتو ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم طرد أليسون مرتين.. الإكوادور تقتنص نقطة من البرازيل وتقترب من كأس العالم ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح