استراحة كأس الرابطة - سموحة (1) - (0) الأهلي.. تقدم الفريق السكندري

الخميس، 27 يناير 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والأهلي في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لـ كأس الرابطة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

--

أخبار متعلقة
الإسماعيلي والمقاولون والجونة والبنك الأهلي يتقاسمون النقاط في مصلحة الأهلي وسموحة في الجول يكشف – اتفاق بين الأهلي وموسيماني على شروط العقد.. ونقطة نقاش وحيدة كأس الرابطة - الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي وسموحة

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد.

ق45+3: مطالبات بركلة جزاء للأهلي بداعي عرقلة ميكيسوني لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق33: مخالفة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة الشحات.

ق29: ياسر إبراهيم كاد يسجل هدفا ثانيا لسموحة بالخطأ في مرماه بعد تشتيته عرضية بشكل خاطئ

ق29: تسديدة بدون معنى من أفشة ذهبت لخارج الملعب.

ق27: جووول أووول لسموحة عن طريق محمد عبد العاطي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة جميلة من صديق كالابا وتمريرة ليسدد الأول في شباك علي لطفي.

ق18: ركلة ركنية للأهلي شتتها دفاع سموحة بعد عرضية محمد شكري.

ق10: بطاقة صفراء لـ رجب نبيل بعد اعتراضه على إبراهيم نور الدين حكم المباراة

ق6: تمريرة من حسين الشحات تضع ميكيسوني في وضع انفراد لكن دفاع سموحة يضغط عليه بعد تأخره في إنهاء الهجمة

انطلاق المباراة

سموحة الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
الإسماعيلي والمقاولون والجونة والبنك الأهلي يتقاسمون النقاط في مصلحة الأهلي وسموحة تشكيل سموحة – الوادي وسيلا وأوجولا يقودون الهجوم.. وياكوبسن على الدكة ضد الأهلي تشكيل الأهلي – عودة الكبار.. الشحات وأفشة وتاو يقودون الأحمر أمام سموحة قائمة الزمالك – شيكابالا والسعيد يتواجدان.. وغياب روقا وعبد العزيز أمام سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
سيرتدي قميص كاكا.. ميلان يضم ماركو لازيتيتش 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
الثنائي أيو ينفي اعتزال اللعب دوليا مع غانا 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
استراحة كأس الرابطة - سموحة (1) - (0) الأهلي.. تقدم الفريق السكندري ساعة | مصر
الإسماعيلي والمقاولون والجونة والبنك الأهلي يتقاسمون النقاط في مصلحة الأهلي وسموحة ساعة | مصر
هل تابعت ملحمة منتخب مصر أمام كوت ديفوار جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كاف يعاقب منتخب جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل سموحة – الوادي وسيلا وأوجولا يقودون الهجوم.. وياكوبسن على الدكة ضد الأهلي ساعة | مصر
منتخب جامبيا بلا كورونا قبل مواجهة الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف