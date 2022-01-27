مباشر كأس الرابطة - المقاولون (0)-(0) الإسماعيلي.. الجونة (0)-(1) البنك الأهلي.. جووول أوول

الخميس، 27 يناير 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الإسماعيلي مع المقاولون العرب، والجونة أمام البنك الأهلي.

المقاولون العرب VS الإسماعيلي (0-0)

بداية المباراة

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الجونة VS البنك الأهلي (0-1)

ق. 17 جووول أول. كعب من محمد بسيوني إلى موسى دياوارا الذي أرسل عرضية أرضية قابلها محمد حامد بلمسة في المرمى.

بداية المباراة

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كأس الرابطة المصرية الإسماعيلي البنك الأهلي
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