مباشر كأس الرابطة - المقاولون (0)-(0) الإسماعيلي.. الجونة (0)-(1) البنك الأهلي.. جووول أوول
الخميس، 27 يناير 2022 - 14:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الإسماعيلي مع المقاولون العرب، والجونة أمام البنك الأهلي.
المقاولون العرب VS الإسماعيلي (0-0)
بداية المباراة
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الجونة VS البنك الأهلي (0-1)
ق. 17 جووول أول. كعب من محمد بسيوني إلى موسى دياوارا الذي أرسل عرضية أرضية قابلها محمد حامد بلمسة في المرمى.
بداية المباراة
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