إل تشيرينجيتو: عرض قطري لـ إيسكو

الخميس، 27 يناير 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

تلقى فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد عرضا مغريا مع اقتراب عقده من الانتهاء، بحسب تقارير إسبانية.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يعرض الملكي فكرة التجديد على اللاعب.

وحسبما نشر برنامج إل تشيرينجيتو فإن هناك عرضًا قطريًا من أجل إيسكو وسيتحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو.

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ومع دخول اللاعب في فترة الستة الأشهر الحرة، يحق له التعاقد مع أي ناد.

صحيفة ماركا أوضحت أن العرض جاء للاعب عن طريق والده، الذي رد بأن نجله "يرغب في الاستمرار باللعب في أوروبا".

ويلعب اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في صفوف ريال مدريد منذ 2013 قادما من مالاجا.

وخاض إيسكو مع ريال مدريد هذا الموسم، 12 مباراة سجل خلالها هدفين على صعيد جميع البطولات.

إيسكو ريال مدريد
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