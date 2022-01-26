مباشر أمم إفريقيا - مالي (0) (0) غينيا الإستوائية.. مطالبات بركلة جزاء

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو غينيا الإستوائية بالتأهل لدور الـ 16

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي وغينيا الإستوائية في آخر مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

الفائز من تلك المباراة سيواجه السنغال في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 13: مطالبات من غينيا الإستوائية بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتسابها.

ق 7: تصويبة من إبراهيم كونيه من داخل منطقة الجزاء لصالح مالي مرت بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

مالي غينيا الإستوائية كأس الأمم الإفريقية 2021
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