مباشر أمم إفريقيا - مالي (0) (0) غينيا الإستوائية.. مطالبات بركلة جزاء
الأربعاء، 26 يناير 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي وغينيا الإستوائية في آخر مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.
الفائز من تلك المباراة سيواجه السنغال في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 13: مطالبات من غينيا الإستوائية بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتسابها.
ق 7: تصويبة من إبراهيم كونيه من داخل منطقة الجزاء لصالح مالي مرت بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء
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