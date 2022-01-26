مباشر أمم إفريقيا - مالي (0) (0) غينيا الإستوائية.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

مالي - غينيا الإستوائية - كأس الأمم الإفريقية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي وغينيا الإستوائية في آخر مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

الفائز من تلك المباراة سيواجه السنغال في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة الجزاء.

ق 40: ركلة جزااااء لمالي

ق 32: عرضية وتسديدة من مدافع مالي من داخل منطقة الجزاء تأتي ضعيفة في يد الحارس.

ق 13: مطالبات من غينيا الإستوائية بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتسابها.

ق 7: تصويبة من إبراهيم كونيه من داخل منطقة الجزاء لصالح مالي مرت بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

مالي غينيا الإستوائية كأس الأمم الإفريقية 2021
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