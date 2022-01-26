مباشر كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. سنجاريه يتصدى من صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وكوت ديفوار، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ق. 26 عرضية أرضية من سيرجي أورييه يتصدى لها الشناوي بثبات.

ق. 25 مرتدة مصرية ومرموش يقطع الكرة ويركض ثم يمرر إلى المنطلق عمر كمال والذي سدد ضعيفة في يد الحارس.

ق. 20 خطيييرة من المصريين. السولية يقطع الكرة ويمرر إلى محمد صلاح الذي استلم على حدود منطقة الجزاء وسدد لكن سنجاريه تصدى لها إلى ركنية.

ق. 16 ياااااه تصويبة رااائعة من مرموش في العارضة.

ق. 9 إنذار لـ إريك بايلي بعد تدخل على مصطفى محمد.

ق. 4 انطلاقة من سيرجي أورييه لكن عمر مرموش يعود ويجبره على الخروج بالكرة من الملعب.

ق. 2 تصويبة أولى من فرانك كيسي بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة