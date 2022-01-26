مباشر كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. رأسية من شريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وكوت ديفوار، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

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ق. 92 عرضية من زيزو مهدها حجازي إلى محمد شريف الذي قابلها برأسية فوق المرمى.

ق. 90 بينية إلى تريزيجيه الذي ينفرد من الجهة اليسرى ويسدد بيسراع لكن الدفاع يخرجها

دخول محمد شريف بدلا من مصطفى محمد مع بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى الشوطين الإضافيين.

ق. 91 إنذار لـ زيزو.

ق. 91 ركنية يتصدى لها محمد أبو جبل بثبات.

ق. 86 محمد أبو جبل بشارك بدلا من محمد الشناوي.

ق. 84 إصابة الشناوي ويطلب الخروج

ق. 83 زاها ينفرد ويسدد والشناوي يتصدى لها ثم ينقذها عبد المنعم إلى الخارج.

ق. 83 زيزو يشارك بدلا من حمدي فتحي

ق. 78 حمدي فتحي يسقط ويتلقى العلاج.

ق. 75 تصويبة من بيبي والشناوي يتصدى بثبات.

ق. 73 تريزيجيه يتبادل الكرة بشكل رائع مع السولية وتريزيجيه ينفرد ويسدد بجانب القائم.

ق. 70 تبديلان بدخول جيريمي بوجا وويلفريد زاها بدلا من جيان سيري وماكس جراديل.

ق. 70 تبديل أول بدخول تريزيجيه بدلا من عمر مرموش.

ق. 69 أوووه الشناوي يتألق. ركنية قابلها سنجاري برأسية وقابلها هالر برأسية جديدة والشناوي يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 68 حجازي يتألق ويمنع هدفا محققا. بينية إلى هالر الذي انفرد لكن حجازي تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 62 مصطفى محمد يهدر مجددا! الكرة وصلته داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مقوسة فوق المرمى.

ق. 57 إصابة مصطفى محمد.

ق. 53 عرضية من النني ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى المرمى لكن سينجاري حولها إلى ركنية.

ق. 52 أوووه مرتدة رااائعة وصلاح يمرر إلى السولية، لكنه استلم داخل منطقة الجزاء وسدد فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 أووه تصويبة من هالر تصدى لها الشناوي بثبات.

ق. 35 عرضية من أورييه وخلفية مزدوجة من إبراهيما سنجاريه يتصدى لها الشناوي ببراعة.

ق. 35 بينية من صلاح وتصوييييبة من مصطفى محمد تصدى لها سينجاري إلى ركنية.

ق. 30 تبديل اضطراري لـ كوت ديفوار بدخول سيريديه بدلا من فرانك كيسي

ق. 30 إصابة فرانك كيسي ويخرج لتلقي العلاج.

ق. 26 عرضية أرضية من سيرجي أورييه يتصدى لها الشناوي بثبات.

ق. 25 مرتدة مصرية ومرموش يقطع الكرة ويركض ثم يمرر إلى المنطلق عمر كمال والذي سدد ضعيفة في يد الحارس.

ق. 20 خطيييرة من المصريين. السولية يقطع الكرة ويمرر إلى محمد صلاح الذي استلم على حدود منطقة الجزاء وسدد لكن سنجاريه تصدى لها إلى ركنية.

ق. 16 ياااااه تصويبة رااائعة من مرموش في العارضة.

ق. 9 إنذار لـ إريك بايلي بعد تدخل على مصطفى محمد.

ق. 4 انطلاقة من سيرجي أورييه لكن عمر مرموش يعود ويجبره على الخروج بالكرة من الملعب.

ق. 2 تصويبة أولى من فرانك كيسي بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة