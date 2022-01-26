مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(2) فيوتشر.. إيسترن(0)-(1) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

المصري وفيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشركة لمباريات المصري ضد فيوتشر، وإيسترن كومباني ضد بيراميدز، والاتحاد السكندري ضد مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

لمتابعة مباراة فيوتشر والمصري دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة مباراة إيسترن كومباني وبيراميدز دقيقة بدقيقة من هنا

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إيسترن كومباني وبيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جوووووول رائع لبيراميدز بتسديدة صاروخية من أحمد أيمن منصور

بداية المباراة

الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. تسديدة صاروخية من هشام صلاح ترتد من العارضة

بداية المباراة

المصري وفيوتشر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووول ثاني لبيراميدز عن طريق أشرف مجدي بعد خطأ من جريندو

ق29. العارضة تمنع التعادل برأسية جريندو

ق4. جووووول أول لفيوتشر عن طريق محمد رضا بوبو

بداية المباراة

المصري فيوتشر كأس الرابطة المصرية بيراميدز
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